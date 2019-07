Musique/cinéma : les conseils pour cet été

Pour passer de bonnes vacances à la plage ou ailleurs, Bintilly Diallo a prévu une sélection de chansons à écouter pour chaque membre de la famille. En effet, "Derniers baisers" de Roland Voulzy est un incontournable pour les rétros. Il y a ensuite "Larmes à paillettes" de Rose et "Bridget" de Chilla pour les plus jeunes. Outre la musique, des livres mais également des films sont proposés pour apprécier cette période estivale. Quels sont-ils ? Découvrez des extraits en images.



Ce jeudi 11 juillet 2019, Bintily Diallo, dans sa chronique "Vos sorties", nous conseille sur les chansons à écouter, les livres à lire et les films à regarder pour cet été. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 11/07/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.