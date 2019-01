Musique : le retour de Muse avec son huitième album

Le trio britannique Muse fait son retour sur le devant de la scène. Le groupe est d'ailleurs en pleine promotion de son huitième album intitulé "Simulation Theory". Un opus composé de onze titres déroutants, car chaque morceau propose une ambiance différente. Un disque qui se veut audacieux avec un mélange de R&B, de pop, d'électro et de rock. Par ailleurs, Muse sera en concert au Stade de France à Paris les 5 et 6 juillet, le 9 juillet au Vélodrome à Marseille et le 16 juillet au Stade Atlantique à Bordeaux.



