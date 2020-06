VIDEO - Drakeo the Ruler : depuis sa cellule de prison, ce rappeur a enregistré un album avec son téléphone

Vous avez peut-être aperçu son nom sur les pancartes des manifestants du mouvement Black Lives Matter outre-Atlantique ces derniers jours. Le rappeur Drakeo the Ruler, de son vrai nom Darrell Caldwell, crée l’événement cette semaine avec "Thank you for using GTL", dont les parties vocales ont été enregistrées… depuis les téléphones du pénitencier californien où il est incarcéré depuis plus de deux ans. Une folle histoire qu’on vous raconte dans la vidéo ci-dessus.

Natif des quartiers de chaud de South Central, Drakeo the ruler a effectué son premier séjour derrière les barreaux à l’âge de 12 ans pour des délits mineurs. Un parcours de bad boy qu'il raconte volontiers dans ses mixtapes à succès. Au printemps 2018, il est inculpé pour meurtre et tentative de meurtre suite à une fusillade qui a fait un mort et deux blessés à Carson.