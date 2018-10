Mylène Farmer : un album et une scène

On ne l'avait pas vue depuis six ans. Mylène Farmer est de retour avec son onzième album studio, "Désobéissance". Invitée du JT de 20 Heures de TF1 dimanche, la chanteuse a également annoncé une surprise à ses fans : son retour sur scène. "Je vais remonter sur scène, et ce sera le 7 juin 2019", a-t-elle affirmé avec entrain. Plus incroyable encore, on découvre dans son clip "Sentimentale", des images de la vraie vie de l'artiste, qui cultive le secret. Découvrez quelques extraits de ses chansons en images.