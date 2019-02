Nâdiya, un retour en force avec l'album "Odyssée"

Avec les titres "Parle-moi" et "C'est parti", Nâdiya a réalisé une tournée mondiale et vendu plus de cinq millions d'albums. Après dix ans d'absence sur scène, elle revient aujourd'hui en force avec treize titres de pop urbaine dans son sixième opus intitulé "Odyssée". La chanteuse, encore plus déterminée et toujours aussi sportive, a aussi créé son propre label entre temps.



