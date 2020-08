Natasha St-Pier revient avec un nouvel album spirituel : "Je suis très en adéquation avec moi-même"

La Star Ac, The Voice, Nouvelle Star, La France a un incroyable talent… Franchement, on a tout vu. Avec ce concept-là, on découvre aussi de supers voix alors qu'on ne s’y attendait pas

LCI : Quand on chante Tu trouveras, c’est une évidence de participer à une enquête musicale comme Good Singers ?

Natasha St-Pier : Ce n’est pas une évidence du tout ! On se confronte vraiment à nos préjugés, ou en tout cas à nos idées préconçues. J’imaginais que j’allais pouvoir observer la posture et le port de tête des candidats, leurs looks un peu barrés d’artistes aussi, et que j’allais réussir à découvrir qui chantait bien ou pas. Mais en fait, il y a des gens qui ont plus l’air de votre banquier et qui chantent mieux que quiconque. D’autres pourraient être Prince dans le look et ne chantent pas si bien que ça au final (elle rit). C’est assez troublant et tellement fun à faire comme émission. Ce qui m’a surpris, c’est qu’on a l’impression qu’en termes d'émission musicale avec des inconnus, tout a été dit. La Star Ac, The Voice, Nouvelle Star, La France a un incroyable talent… Avec ce concept-là, on découvre aussi de supers voix alors qu'on ne s’y attendait pas.

Qu’est-ce qui fait donc un "good singer", un bon chanteur ?

Une très belle voix froide pourra nous impressionner techniquement pendant 30 secondes. Mais ce qui va faire qu’on aura envie d’écouter plus qu’une chanson, c’est l’émotion. Lorsque le bon dosage est là entre technique et émotion, on se retrouve avec quelque chose de passionnant à écouter.

Jarry dit de vous que vous êtes "une grande joueuse", vous affirmez "ne pas perdre très bien". A quoi peut-on s’attendre de votre part ?

Alors pas de crise de colère, parce que je sais me contenir (elle rit). J’adore jouer et j’ai appris à perdre avec les années. C’est drôle parce qu’avec mon petit garçon de 4 ans et demi, on joue à beaucoup de jeux de société. Il déteste perdre et ma grande phrase en ce moment, c’est : "Quand on joue, des fois on gagne et des fois on perd. C’est la vie, c’est le hasard". Donc je me répète autant cette phrase à moi qu’à lui (elle rit).