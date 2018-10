Niels Arestrup, l'homme sacré du septième art

En juillet 1959, le somptueux yacht d’Aristote Onassis, le Christina O, s’apprête à quitter le port de Monte-Carlo pour une croisière en Méditerranée. À son bord, des convives de marque parmi lesquelles Maria Callas et Winston Churchill. Une invitée de dernière minute s’embarque, pour la plus grande joie de l’ancien Premier ministre britannique : Greta Garbo. La rencontre du Vieux Lion et du Sphynx qui a délaissé, en pleine gloire, les lumières d’Hollywood, se révèle rapidement passionnelle et explosive. La pièce est actuellement en représentation au théâtre des Bouffes Parisiens. Niels Arestrup, comédien, était sur notre plateau pour en parler.