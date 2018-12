"Notre-Dame de Paris" réinvestit le Palais des Congrès

En septembre 1998, la comédie musicale "Notre-Dame de Paris" s'est jouée pour la première fois au Palais des Congrès à Paris. Depuis, elle s'est produite dans plus de 20 pays et a été vue par plus de quinze millions de personnes. Vingt ans après, le spectacle n'a pas pris une ride, même si le casting a changé, et revient en force là où tout a commencé.



