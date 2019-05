"Nous finirons ensemble" de Guillaume Canet : une suite bancale qui ne trouve jamais le ton juste

Ecrire la suite d’un film à succès est un art périlleux, sinon casse-gueule. Hollywood l’a industrialisé à l’extrême avec la récente saga Avengers, planifiée plusieurs années à l’avance avec le succès commercial qu’on connaît. En France, ce genre d’entreprise reste plus artisanal et se cantonne généralement aux comédies. Après "Qu’est-ce qu’on a encore a encore fait au Bon Dieu ?" et "Tanguy le retour", il y aura bientôt un préquel de "La Vérité si je mens", tandis que "OSS 117 3", "Retour chez ma mère 2" et même un "Ducobu 3.0" sont actuellement en préparation.





Cette semaine, c’est Guillaume Canet qui remet le couvert avec "Nous finirons ensemble", la suite de son plus grand tube, "Les Petits Mouchoirs", plus de 5,4 millions d’entrées en 2010. Après les quatre César du thriller "N’oublie à personne", l’acteur-réalisateur s’essayait au film de copains en s’entourant d’une "bande" comme le cinéma français les adore. Il y avait Max (François Cluzet), le restaurateur dépressif, Véronique (Valérie Bonneton), l’épouse excédée, Marie (Marion Cotillard) la nympho rock n’roll, Vincent (Benoît Magimel) le père de famille gay refoulé, Eric (Gilles Lellouche) le comédien instable ou encore Antoine (Laurent Lafitte), le malheureux de l’amour…