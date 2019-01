"Nous finirons ensemble" : les confidences de Guillaume Canet sur la suite des "Petits Mouchoirs"

"Parfois on change de compagne, de partenaire, de vie, parce qu’on a des enfants, parce qu’on n’a pas les mêmes priorités. Les amitiés changent et on ne voit pas les gens de la même manière. Ça suscite aussi parfois plus de vérités à dire", poursuit le réalisateur, qui a puisé dans sa propre expérience pour écrire le scénario avec Rodolphe Lauga.





Le compagnon de Marion Cotillard promet un film plein de rires et d'émotion. "Du peu de gens à qui j’ai déjà montré le film, les gens sont très heureux de les retrouver. On est très heureux de retrouver la bande, de voir ce qu’ils sont devenus. Pour certains, ils ont vieilli, ils ont des enfants. J’ai pris beaucoup de plaisir à les retrouver en tout cas", conclut Guillaume Canet.