"Nous sommes en guerre !" : Wejdene annonce la sortie de son premier album en parodiant Emmanuel Macron

BIRTHDAY GIRL - Révélation du confinement avec le tube "Anissa", Wejdene publiera son premier album intitulé "16" le 25 septembre prochain. Une grande nouvelle partagée dans une vidéo en mode présidentiel. Jugez plutôt...

Majeure ? Pas majeure ? Depuis le carton de la chanson "Anissa", les fans de Wejdene n'en finissaient plus de débattre sur les réseaux sociaux. D’autant plus que la principale intéressée entretenait savamment le mystère. C’est terminé avec l’annonce de la sortie prochaine de 16, un premier album qui fait référence à son âge à la manière de 18 et 25, les blockbusters de la Britannique Adèle. "16 ans et alors ?", a écrit l’adolescente dans un tweet dévoilant la pochette sur laquelle elle pose dans un décor qui rappelle furieusement l’Elysée.

Et pour cause : dans une vidéo qui cumule déjà plus d’1 million de vues sur Youtube en quelques heures, Wejdene s’adresse à la nation depuis son bureau où trônent un gros gâteau d’anniversaire, une mappemonde… et un dictionnaire de français.

"Françaises, français, le 25 septembre sortira mon premier album intitulé 16", lance-t-elle. "Après m’être fait tromper par mon Coco (une référence à son dernier single du même nom – ndlr), trahi par ma cousine, j’ai même rendu des caleçons sales ! Non, non, non. Nous sommes en guerre ! A partir de maintenant, il est interdit de parler à toutes les Anissa, car je m’appelle Wejdene. Il est aussi interdit de streamer toutes les autres artistes." Aya Nakamura, Imen Es, Eva & co n’ont qu’à bien se tenir !

Interrompue par un conseiller auquel elle lance le désormais célèbre "Hors de ma vue", repris par Jean-Luc Mélenchon sur la plateforme TikTok, la chanteuse conclut : "J’ai fait cet album pour vous. Vive la République, et vive la France".

Jérôme Vermelin