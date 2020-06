"La vie mensongère des adultes" : un nouveau best-seller pour Elena Ferrante ?

Avec "L’amie prodigieuse", dont le quatrième et dernier volet remonte à 2014, Elena Ferrante est devenue un phénomène d’édition. Grâce à son talent pour raconter les destins contradictoires de ses héroïnes, à travers un demi-siècle de l’histoire italienne. Grâce à son succès planétaire, digne de celui des grandes sagas littéraires anglo-saxonnes, avec plus de 15 millions d’exemplaires vendus, dont 4 millions en France.

Mais aussi en raison du mystère qui plane encore et toujours sur la véritable identité de l’auteure qui se refuse à toute apparition publique. La plus crédible à ce jour mène à l’éditrice et traductrice italienne Anita Raja, d’après une enquête publiée en 2016 par plusieurs médias européens, dont Mediapart en France. Elle n’a jamais été confirmée par l'intéressée et son entourage.