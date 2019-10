Nouveau-Mexique, la nouvelle base arrière d'Hollywood

JT 20H - Nous vous emmenons au Nouveau-Mexique pour découvrir des ranchs spécialisés dans le tournage de films et de série à succès. Les productions dépassant le million d'euros n'ont jamais été aussi nombreuses dans cet État américain.

C'est dans le Nouveau-Mexique (États-Unis), autour de Santa Fe, que sont tournées les plus belles scènes de l'Ouest américain. Les grands studios hollywoodiens s'y sont installés. Avec ses couleurs et une lumière si variée, les paysages de cet État sont le nouveau terrain de jeu des réalisateurs. Nos reporters y sont allés pour le voir.



