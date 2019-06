Nouvelles salles de cinéma : comme à la maison !

Les grands complexes ont sorti le grand jeu pour concurrencer les plateformes de vidéo à la demande. Il est désormais possible de regarder un film tout en étant allongé au lit. Gourmandises, coupe de champagne... Tout est pensé pour qu'on se sente comme à la maison.



