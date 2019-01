Novecento : Dussollier, homme-orchestre

Dans son spectacle musical, André Dussollier interprète et met en scène le monologue écrit par l'écrivain italien Alessandro Baricco en 1994 et adapté au cinéma en 1998. Il s'agit de l'histoire de "Novecento", un bébé né et abandonné sur un paquebot en 1900, adopté par l'équipage et devenu un virtuose du piano sans jamais quitter ce navire. Un spectacle pour lequel André Dussollier, en homme-orchestre surprenant, avait remporté le Molière du meilleur comédien en 2015.



Ce mardi 8 janvier 2019, Bintily Diallo, dans sa chronique "Vos sorties", nous parle des dernières représentations de Nevecento par André Dussollier. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 08/01/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.