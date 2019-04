On a vu "Avengers : Endgame" : un dernier tour de piste explosif et nostalgique

Avec Marvel Studios, le business n’attend pas et si "Endgame" sort aujourd’hui, c’est parce que le film a été tourné en parallèle de "Infinity War" par le duo de réalisateurs Anthony et Joe Russo. Un boulot titanesque en plateau et en studio qui débute par une scène intimiste rappelant la série "The Leftovers". Enfin apaisé, Clint Barton (Jeremy Renner), alias Hawkeye, passe une douce après-midi champêtre en famille lorsque sa femme et ses enfants s’évaporent en un clin d’œil, laissant ce gros dur totalement désemparé.





La faute au sale boulot de Thanos, encore une fois. Mais mis en scène cette fois avec une simplicité qui tranche avec le final tellurique de l’épisode précédent. Tony Stark, lui, dérive dans l’espace à bord d’un vaisseau fantôme où il enregistre un message d’adieu pour sa compagne, Pepper Potts (Gwyneth Paltrow). Sans vivres, ni oxygène, il s’apprête à passer l’arme à gauche malgré la bienveillance de la cyborg Nebulla (Karen Gillan) lorsqu’une intervention miraculeuse – mais pas divine – vient tout changer.





Histoire de ne pas gâcher le plaisir des premiers spectateurs, on ne dira pas grand chose de la suite de l’intrigue sinon qu’elle ressemble à un immense jeu de pistes au cours duquel les Avengers survivants vont explorer les épisodes précédents pour récupérer les six Pierres d’infinité qui avaient permis à Thanos d’accomplir ses noirs desseins. Et tenter de réécrire le cours de leur histoire commune, à leurs risques et périls.