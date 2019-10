"On oublie le reste" : Jenifer signe une étonnante collaboration avec Kylie Minogue et Bob Sinclar

SURPRISE - La coach de "The Voice Kids" a dévoilé, dans la nuit de mardi à mercredi, l'intégralité du duo qu'elle interprète avec la popstar australienne et que produit le DJ français Bob Sinclar. Un morceau teinté d'électro qui aurait fait un parfait tube de l'été.

Elle a commencé à jouer avec ses fans en fin de semaine dernière. "Nouvelles pages, nouvelle coupe, nouveau single ?", a écrit sur Twitter Jenifer, annonçant l'arrivée imminente d'un inédit à figurer sur la réédition de son album "Nouvelle page". "Il y a des artistes qui nous font rêver. Alors je vous laisse imaginer quand ils acceptent de partager une chanson avec nous", a-t-elle poursuivi quelques jours plus tard, sans rien dévoiler de l'identité de la personnalité avec laquelle elle a collaboré. Apple Music a lâché le morceau en avance en révélant qu'il s'agissait de Kylie Minogue, mini-extrait à la clé. Mais il a fallu attendre mercredi 9 octobre à minuit pour découvrir l'intégralité de "On oublie le reste", duo aussi improbable qu'étonnant. La chanson, qui reste très facilement en tête, aurait fait un parfait tube estival si elle était sortie trois mois plus tôt.

À la production ? Le DJ français Bob Sinclar, dont la patte s'entend dès les premières notes teintées d'électro. La voix de Jenifer apparaît d'abord méconnaissable puis redevient plus familière dès le refrain. "On oublie le reste / Tout ce temps qui nous laisse / Il se moque de tout, de nous, même de l'essentiel / On oublie le reste / Tout ce temps qui nous laisse / Qu'est-ce qui fait tourner le monde plus fort que nos j'aime ?", se demande-t-elle, avant que Kylie Minogue ne fasse son apparition en samplant l'un de ses rythmes les plus célèbres.

Un sample de "Can't Get You Out Of My Head"

La chanteuse australienne reprend le "la la la" de son tube "Can't Get Out Of My Head". Dispensable et bien moins efficace que ses couplets qui suivent en français. Il faut bien tendre l'oreille pour comprendre ce qu'elle dit mais on ne peut que saluer l'effort de la popstar aux plus de 80 millions albums vendus. C'est déjà dans la langue de Molière qu'elle s'est exprimée sur les réseaux sociaux pour inviter le public à "écouter le nouveau single de Jenifer en duo avec moi, Kylie Minogue".

Le 17 novembre, Jenifer fêtera son anniversaire à la Seine Musicale avec un concert dont la programmation musicale est confiée aux spectateurs. Alors on se prend déjà à rêver d'une version live de "On oublie le reste" avec une apparition surprise de l'Australienne dans une salle où elle s'est déjà produite l'an dernier pour son "Golden Tour". Surtout qu'après vérification, Kylie Minogue n'a rien de prévu jusqu'à sa représentation du 6 décembre à Dubaï.

Delphine DE FREITAS