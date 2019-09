"On se retrouve bientôt" : Céline Dion tease son retour en France, une première salle dévoilée

À VOS AGENDAS - La diva québécoise, qui vient de donner le coup d'envoi de son Courage World Tour, a donné rendez-vous à ses fans français grâce à une photo postée sur ses réseaux sociaux samedi 21 septembre.

C'est officiel, elle revient. Le Courage World Tour de Céline Dion passera bien par la France dans les prochaines mois, comme l'a confirmé elle-même la chanteuse canadienne sur ses réseaux sociaux samedi 21 septembre. "On se retrouve bientôt", a-t-elle écrit au rouge à lèvres sur un miroir. Oui, mais quand ? Ses fans français devront attendre encore un peu avant de le savoir.

Impossible aussi pour le moment de savoir dans quelles villes de l'Hexagone elle posera ses valises. Lors de sa dernière tournée en 2017, la diva avait chanté à Paris, à Marseille, à Bordeaux, à Lille et à Lyon. On sait d'ores et déjà qu'elle passera par La Défense Arena, où s'est produit Mylène Farmer cette année. L'indiscrétion est venue de la salle-même sur Twitter...