"Once Upon a Time... in Hollywood" : et si c’était vraiment le dernier film de Quentin Tarantino ?

Si le film a été injustement boudé par le jury du dernier Festival de Cannes, les experts du box-office américain lui prédisent un démarrage canon, peut-être le plus fort de sa carrière, notamment grâce à la présence au générique de Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie. Et si Quentin Tarantino en profitait pour tirer sa révérence ? Certes, "Once Upon a Time... in Hollywood" n’est que son neuvième film. Mais ses dernières déclarations sèment clairement le doute.





"En ce qui concerne les films de cinéma, je suis arrivé au bout du chemin",a-t-il ainsi annoncé dans les colonnes de GQ Australie. "Je me vois écrire des livres sur le cinéma et commencer à écrire pour le théâtre. Donc je serai toujours créatif. Je pense juste que j’ai donné tout ce que j’avais donné aux films", a ajouté le cinéaste, précisant que "si celui-ci est bien accueilli, peut-être que je n’irai pas jusqu’à 10 ! Nous verrons bien".