Quentin Tarantino a-t-il ridiculisé Bruce Lee ? Ses proches ne décolèrent pas

Alerté par ce début de polémique, Tarantino va se défendre... à sa manière. "Bruce Lee était ce genre de type arrogant", affirme-t-il lors d'une conférence de presse à Moscou. "La façon dont il parlait, je n’en ai pas beaucoup rajouté en fin de compte […] Si les gens affirment qu’il n’a jamais dit qu’il aurait pu battre Mohammed Ali… Ben, il l’a dit. Pigé ? Non seulement il l’a dit, mais sa femme, Linda Lee, le dit également dans sa première biographie que j’ai lu. Elle a vraiment écrit ça noir sur blanc."





Dans "Once Upon a Time... in Hollywood", Quentin Tarantino mélange comme souvent les personnages réels et inventés, réécrivant à sa sauce l’histoire de l’année 1969, marquée par le meurtre de l’actrice Sharon Tate par la secte de Charles Manson. Entre l’insulte et l’hommage, le cinéaste le plus rock n’roll jouerait-il avec le feu ?