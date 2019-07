"Ophélie pouvait se rétracter" : Abdellatif Kechiche se défend et raconte les coulisses de la scène de sexe choc de "Mektoub My Love : Intermezzo"

Abdellatif Kechiche défend ensuite ses méthodes de travail, et raconte les coulisses de la scène en question. "Prévue à l’origine avec Salim Kechiouche, elle a été longuement répétée par Ophélie six mois avant la date où elle a été effectivement tournée". Le cinéaste répond ainsi à une source anonyme qui avait affirmé le 27 mai au quotidien "Midi Libre" qu’il avait fait boire ses comédiens pour obtenir une scène de sexe non simulée.





"Si Ophélie avait exprimé la moindre gène et qu’elle ne souhaitait plus y participer, elle avait largement le temps d’y réfléchir et de me le signifier", assure Abdellatif Kechiche, précisant ensuite qu’à la demande de la jeune femme, la scène a été réécrite pour qu’elle la tourne avec un autre comédien, Roméo De Lacour, devenu son petit ami à la ville. Il explique d'ailleurs que le couple a tourné deux version différentes de la scène à sa demande, le jeune homme se montrant "trop dominant" dans la première.