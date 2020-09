Pour décrocher l’Oscar du meilleur film, il va falloir produire son brevet de diversité

C’est un (petit) coup de tonnerre qui vient de s’abattre à Hollywood. Dans son combat pour l’égalité hommes-femmes et la représentation des minorités, l’Académie des Oscars a dévoilé ce mercredi une série de critères que les candidats au trophée du meilleur film, le plus prestigieux de tous, devront remplir à compter de 2024, sous peine d’être purement et simplement disqualifiés.

L’objectif de cette réforme ? "Refléter la diversité de la population mondiale à la fois dans la création des films et dans les publics qu’ils touchent", déclarent dans un communiqué commun David Rubin et Dawn Hudson, respectivement président et PDG de l’Académie. "Nous sommes persuadés que ces standards d’intégration seront les catalyseurs d’un changement longuement attendu et essentiel dans notre industrie."