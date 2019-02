"A Star is Born" : cette fin que vous auriez dû voir

Le refrain ? "Je suis à bout, regarde comme je plonge / Je ne toucherai jamais le sol / Je transperce la surface, où ils ne peuvent pas nous blesser / Désormais, on est loin des eaux peu profondes". De quoi offrir une autre lecture au titre qui concourra pour l'Oscar de la meilleure chanson originale. Surtout que "Shallow" a évolué en même temps que le scénario. Lady Gaga et Mark Ronson "ont envoyé la chanson avec certaines paroles. Puis ça a inspiré Bradley à changer le script d'une certaine manière pour pousser l'histoire. A un moment, il y a même eu une version plus pop de 'Shallow'", indique la productrice. C'est bien avec ses sonorités plus folk-rock qu'elle sera interprétée en direct par les deux acteurs lors de la cérémonie des Oscars le 24 février. Dire qu'on a hâte serait un euphémisme !