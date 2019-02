"C'est drôle, non ? J'ai un Oscar" : le surprenant discours d'Olivia Colman, sacrée meilleure actrice

Olivia Colman a une pensée pour son agent. Puis pour son père et sa mère à qui elle ne sait pas quoi dire. "Enfin, vous savez quoi !", lâche-t-elle. Elle s'enthousiasme de savoir que ses enfants "sont à la maison en train de regarder !" Puis se reprend : "Et si vous ne le faites pas, et bah bien joué… Parce que ça ne va pas se reproduire", affirme-t-elle en soulevant son Oscar. Elle parle ensuite "à toutes les petits filles qui répètent leur discours devant leur télévision". "On ne sait jamais !" leur assure-t-elle. Et quand le prompteur lui demande de conclure, elle fait mine de s'offusquer et peste face caméra, provoquant encore une fois les rires dans la salle. Une intervention que n'aurait pas reniée Anne, son personnage dans "La Favorite".