Oscars 2019 : comment le splendide "Roma" pourrait offrir à Netflix un triomphe historique

Tous ont remporté l’Oscar du meilleur film étranger. Aucun l’Oscar du meilleur film. Alfonso Cuarón pourrait-il être le premier cinéaste à réaliser le doublé ? C’est ce que laissent entendre les bookmakers depuis quelques semaines. Et cela pour plusieurs raisons. D’abord parce qu’aucun des 7 autres nommés ne fait autant l’unanimité. Or le splendide "Roma" a tout pour lui… et un peu plus.





A l’heure où Hollywood sature de blockbusters gavés de trucages numériques, Alfonso Cuarón ose le noir et blanc contemplatif et les longs plan-séquences, une expérience esthétique impressionnante qui n’a d’égale que celle que propose son collègue polonais Pawel Pawlikowski avec "Cold War", nommé dimanche soir dans les catégories meilleur film étranger et meilleur réalisateur.





Il y a la forme. Et puis il y a aussi le fond. "Roma", c’est aussi l’histoire d’un pays face auquel l’actuel pensionnaire de la Maison Blanche a décidé de construire un mur, en dépit des liens étroits qui unissent les deux peuples, à Hollywood plus qu'ailleurs. C’est également le portrait d’une femme qui souffre en silence, interprétée avec force et pudeur par l’inconnue Yalitza Aparicio. Dimanche, elle pourrait bien créer la surprise face à Lady Gaga, Glenn Close et consorts.