Oscars 2019 : "Detainment" : le film sur le meurtre barbare de James Bulger, 2 ans, fait polémique

C'est une histoire qui glace le sang. Nommé aux Oscars à l'oscar du meilleur court métrage, "Detainment" revient sur la terrible histoire du meurtre de James Bulger. Ce petit garçon âgé de 2 ans avait été tué et torturé en 1993 par deux gamins de 10 ans, Jon Venables et Robert Thompson, à Liverpool, au nord-ouest de l'Angleterre. Le corps du garçonnet qui avait été enlevé au supermarché avait été retrouvé deux jours plus tard à proximité d'une voie ferrée. L'affaire avait provoqué une vive émotion dans le pays.





De ce sordide fait divers, le réalisateur irlandais Vincent Lambe a réalisé un court-métrage de 30 minutes intitulé "Detainment" (Garde à vue) et présenté comme une "histoire vraie" basée sur les retranscriptions des entretiens des deux jeune meurtriers réalisé par la police. Seul problème : les parents du petit James, Denise Fergus et Ralph Bulger, demandent au réalisateur de retirer son court-métrage de la course aux Oscars et de renoncer à sa distribution.