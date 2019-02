Oscars : pourquoi Spike Lee, "furieux", a-t-il quitté son fauteuil après la victoire de "Green Book" ?

Récompensé un peu plus tôt dans la soirée par l’Oscar de la meilleure adaptation, le premier de sa longue carrière, Spike Lee était-il simplement vexé de ne pas faire le doublé ? C’est un peu plus compliqué… Backstage, les journalistes ont tenté d’interroger le cinéaste, qui a d’abord botté en touche en hurlant "Next Question !!!". Avant de lâcher, coupe de champagne à la main : "J’ai cru que j’étais au (Madison Square) Garden et que l’arbitre avait pris une mauvaise décision", s’est justifié ce grand fan de l’équipe de basket des New York Knicks.