Oscars 2020 : de Spike Lee à Natalie Portman, les messages étaient cousus main

Le message était plus personnel pour Spike Lee qui a rendu hommage à l'une des plus grandes légendes du sport. Le cinéaste est arrivé dans un smoking Gucci aux couleurs des Los Angeles Lakers - violet et or - sur lequel était cousu côté pile et côté face le nombre 24. Un nombre associé à jamais au basketteur Kobe Bryant, décédé dans un accident d'hélicoptère quinze jours plus tôt. A ses pieds ? Une paire de Nike Kobe 9 Elite, dessinée par la légende NBA avec la marque à la virgule.