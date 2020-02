Oscars 2020 : Eminem prend sa revanche avec une apparition surprise, 17 ans après sa victoire

On rembobine. Sorti en 2002, "8 Mile" décroche une nomination à l'Oscar de la meilleure chanson originale en 2003. Eminem est invité à venir défendre son morceau en direct mais se heurte aux organisateurs qui souhaitent une version censurée. L'artiste refuse, boude et choisit de ne même pas faire le déplacement le jour J. Pas de chance, il gagne et quand Barbra Streisand annonce son nom parmi les gagnants, seul le compositeur Louis Resto est là pour récupérer le trophée. Ce dernier remercie ses partenaires Marshall Mathers - le vrai nom du rappeur - et Jeff Bass "qui n'ont pas pu être là".