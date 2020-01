Oscars 2020 : "Les Misérables" nommé dans la catégorie meilleur film étranger

CINÉMA - L'Académie des Oscars a dévoilé la liste des nominations de la 92e cérémonie ce lundi 13 janvier. Prix du Jury au dernier festival de Cannes, le film de Ladj Ly représentera la France.

"Les Misérables" partent à l'assaut de Hollywood. L'Académie des Oscars vient d'annoncer la liste des nommés pour la 92e cérémonie qui se tiendra dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 février. Après avoir remporté le Prix du Jury au dernier Festival de Cannes, le film de Ladj Ly sur les banlieues a été sélectionné dans la catégorie "meilleur film étranger". Il se retrouvera face à "La Communion" du Polonais Jan Komasa, "Honeyland" des Macédoniens Tamara Kotevska et Ljubo Stefanov, "Douleur et gloire" de l'Espagnol Pedro Almodovar et "Parasite" du Coréen Joon-ho Bong.

En vidéo VIDÉO - Le Kestuf de Ladj Ly, réalisateur de "Les misérables"

Si "Joker", "Marriage Story", "The Irishman", "1917" ou encore "Once Upon A Time" font partie des grands favoris, la surprise vient de "Parasite" qui se retrouve nommé à la fois dans la catégorie du meilleur film et celle du meilleur film en langue étrangère. Voici la liste des principales nominations.

Meilleur film "Le Mans 66", de James Mangold "The Irishman", de Martin Scorsese "Jojo Rabbit", de Taika Waititi "Joker", de Todd Phillips "Les Filles du Docteur March", de Greta Gerwig "Marriage Story", de Noah Baumbach "1917", de Sam Mendes "Once Upon A Time... in Hollywood", de Quentin Tarantino "Parasite", de Joon-ho Bong Meilleur réalisateur Martin Scorsese pour "The Irishman" Todd Phillips pour "Joker" Sam Mendes pour "1917" Quentin Tarantino pour "Once Upon A Time... in Hollywood" Bong Joon Ho pour "Parasite"

Meilleure actrice Cynthia Erivo ("Harriet") Scarlett Johansson ("Marriage Story") Saoirse Ronan ("Les Filles du Docteur March") Charlize Theron ("Scandale") Renée Zellweger ("Judy") Meilleur acteur Antonio Banderas ("Douleur et Gloire") Leonardo DiCaprio ("Once Upon A Time in Hollywood") Adam Driver ("Marriage Story") Joaquin Phoenix ("Joker") Jonathan Pryce ("Les Deux Papes") Meilleure actrice dans un second rôle Kathy Bates ("Le cas Richard Jewell") Laura Dern ("Marriage Story") Scarlett Johansson ("Jojo Rabbit") Florence Pugh ("Les Filles du Docteur March") Margot Robbie ("Scandale") Meilleur acteur dans un second rôle Tom Hanks ("Un ami extraordinaire") Al Pacino ("The Irishman") Joe Pesci ("The Irishman") Brad Pitt ("Once Upon a Time... in Hollywood") Anthony Hopkins ("Les deux Papes")

Meilleur film d'animation "Dragons 3", de Dean DeBlois "J'ai perdu mon corps", de Jérémy Clapin "Klaus", de Sergio Pablos "Link", de Chris Butler "Toy Story 4", de Josh Cooley Meilleur scénario original "A couteaux tirés", de Rian Johnson "Marriage Story", Noah Baumbach "1917", Sam Mendes et Krysty Wilson-Cairns "Once Upon a Time in Hollywood", Quentin Tarantino "Parasite", Bong Joon-ho, Jin Won Han Meilleur scénario adapté "The Irishman", de Steven Zaillian "Jojo Rabbit", de Taika Waititi "Joker", de Todd Phillips de Scott Silver "Just Mercy", de Destin Daniel Cretton et Andrew Lanham "Little Women", de Greta Gerwig "The Two Popes", d'Anthony McCarten Meilleure chanson originale "I Can’t Let You Throw Yourself Away”, "Toy Story 4" “I’m Gonna Love Me Again,” dans "Rocketman" “I’m Standing With You,” dans "Breakthrough" “Into the Unknown", "La Reine des Neiges 2" “Stand Up,” dans "Harriet"

Rania Hoballah