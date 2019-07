VIDÉO - "P***, c'était sympa" : DiCaprio et Pitt nous racontent le travail avec Tarantino sur "Once Upon A Time In Hollywood"

Il est reparti bredouille de la Croisette. Mais "Once Upon A Time In Hollywood" a déjà marqué la carrière de Quentin Tarantino. Parce que son neuvième film en tant que réalisateur lui a offert son meilleur démarrage aux États-Unis avec 40,4 millions de dollars de recettes pour son premier week-end d'exploitation du 26 au 28 juillet. Parce qu'il peint avec bonheur et nostalgie une fresque entre fiction et réalité du Hollywood de 1969.





Et parce qu'il met en scène deux des acteurs américains les plus célèbres de leurs générations dans des partitions écrites pour eux. Jamais Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, déjà vus chez Tarantino dans "Django Unchained" (2012) pour l'un et "Inglorious Basterds" (2009) pour l'autre, n'avaient tourné ensemble. Mais la connexion entre eux s'est faite de manière instantanée. "C'était fantastique, absolument fantastique", a raconté le premier à TF1 lors du Festival de Cannes en mai.