Papillons de Nuit : le plus grand festival dans le plus petit lieu

Plus grand festival dans le plus petit lieu. C’est ainsi que se présente les Papillons de Nuit. La description semble juste puisqu’il se tient dans un village de 480 habitants entre Rennes et Caen, à Saint-Laurent-de-Cuves. Festival associatif et indépendant, le P2N n’a pas à rougir par rapport aux grosses machines et il est même devenu un rendez-vous incontournable du début de l’été. Sa dix-neuvième édition se déroule du 7 au 9 juin et quand on jette un œil à la programmation, une chose est sûre : il y en aura pour tous les goûts !





Les Papillons de Nuit, c’est un subtil mélange entre artistes qui font l’actualité, les découvertes et les poids lourds de la musique. Ainsi, pendant trois jours, les festivaliers auront le loisir de se déhancher et de profiter de 36 concerts. Parmi les valeurs sûres, on retrouvera Kendji Girac qui fait son retour après quelques années dans l’ombre. Autre retour : celui de Zazie qui a laissé son fauteuil rouge pour les scènes de France. Orelsan revient aux Papillons de Nuit pour la troisième fois et il est quasi-certain que ce passage embrasera le festival. Pour le show, on peut compter aussi sur les frangins de BigFlo et Oli ou encore Maître Gims qui clôturera l’édition 2019.