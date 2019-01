Paradice, un cabaret aux performances incroyables

Le cabaret de la Biolle conjugue plaisir et tradition. Au sein du spectacle Paradice, les femmes sont à l'honneur. Femme enfant, femme-objet ou femme fatale, chaque tableau décline une facette de féminité exacerbée. Les danseuses se glissent dans la peau de personnages qui suscitent le rêve et le désir.



