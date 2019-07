"Parasite" cartonne : le million d’entrées en France… et bientôt un remake à Hollywood ?

Dans "Parasite", Bong joon-Ho met en scène une famille pauvre dont les membres se font engager, les uns après les autres, par un homme d’affaires et son épouse afin de prendre en charge leur quotidien. Dans son pays, cette satire de la lutte des classes, drôle et mordante, devrait dépasser les 10 millions de spectateurs dans les prochains jours. Et pourrait approcher les 13 millions de "The Host", le précédent record de Bong Joon-ho.





"Parasite" totalise à ce jour plus de 75 millions de dollars de recettes dans le monde, pour un budget modeste de 11,8 millions de dollars. Si le film devrait sortir en octobre prochain aux Etats-Unis, le plaçant dans la course aux Oscars, la rumeur d’un remake américain a circulé, suite à un entretien accordé au site IndieWire par Francis Chung, le vice-président de CJ Entertainment, coproducteur du film. La société a depuis démenti avoir entamé des discussions avec ses partenaires américains en vue d’un tel projet.