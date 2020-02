"Parasite" superstar : mais comment un film en sud-coréen sous-titré a-t-il pu triompher aux Oscars ?

Au premier tour de scrutin, tous les votants de l’Académie – ils sont plus de 7.000 – doivent choisir leurs cinq long-métrages préférés pour arriver à un short list de 9 films cette année. Au second tour, ils doivent classent les finalistes dans leur ordre de préférence. Si aucun film n’obtient 50% des premières places tout de suite, l’Académie tient compte du nombre de deuxièmes places, et ainsi de suite jusqu’à obtenir un vainqueur.

Dans une année où les films américains ont profondément divisés – "Joker" pour sa violence, "Once Upon a time in Hollywood" pour sa longueur, "The Irishman" pour son affiliation à Netflix, etc. – "Parasite" était sans doute le seul finaliste à mettre tout le monde d’accord. Pour la virtuosité de sa mise en scène, son discours habile sur la lutte des classes et, facteur non négligeable, la volonté actuelle du cinéma américain de s’ouvrir à davantage de diversité.

Avant même son triomphe dimanche, Bong Joon-ho s’était d’ailleurs vu proposer l’adaptation de son film en mini-série par la chaîne HBO. Avec ou sans sous-titres ?