Parcs d'attractions : bienvenue dans la cinquième dimension

Nous sommes les champions d'Europe des parcs d'attractions. Avec plus 63 millions de visiteurs, ces lieux de grands frissons ne cessent d'innover. Ils s'étaient déjà emparés du cinéma en 3D. Désormais, ils proposent la cinquième dimension pour vivre les histoires plus intensément. Le parc du Futuroscope reste la référence en la matière.



