Parcs d'attractions : nous sommes numéro un d'Europe

Nous sommes les champions d'Europe des parcs d'attractions. Chaque année, ces lieux de loisirs attirent plus de 63 millions de personnes. Et même si notre pays en possède une centaine, la plus grande densité du continent, le secteur reste rentable. En 2018, il a enregistré un chiffre d'affaires de deux milliards d'euros, deux fois plus que l'industrie du cinéma.



