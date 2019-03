Paris : une exposition consacrée à Toutânkhamon

Toutânkhamon, ses œuvres et son histoire ont fasciné des générations entières. Une équipe de spécialistes s'affaire à la préparation d'une exposition qui lui sera totalement consacrée. Cent-cinquante trésors, estimés à un milliard de dollars, seront ainsi mis en exergue pour une tournée mondiale de cinq années. Ils seront exposés à partir du vendredi 22 mars 2019 à La Villette, à Paris.



