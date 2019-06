Paris : venez voir le village des Schtroumpfs au Parc des Expositions !

C'est un univers merveilleux qui se retrouve au Parc des Expositions de Paris jusqu'au 22 octobre 2019. Des champignons géants et des fleurs gigantesques ont envahi le décor. Ce sont les petits bonhommes bleus qui y ont installé leur village. A travers un voyage interactif, les visiteurs sont plongés dans le monde des Schtroumpfs. Une expérience inédite qui ravit particulièrement les tout-petits.



