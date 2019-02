Pas de baisers gays pour la sortie en Chine de "Bohemian Rhapsody"

Avec plus de 860 millions de dollars de recettes dans le monde, "Bohemian Rhapsody" est d’ores et déjà le biopic musical le plus lucratif de l’histoire du cinéma. Tout le monde l’a vu dans le monde, ou presque… sauf les Chinois. Ce mercredi, les autorités locales ont en effet donné leur feu vert à la sortie au printemps du film qui relate la carrière du groupe Queen et de son fantasque chanteur, Freddie Mercury.





Reste que le public ne le verra pas dans son intégralité. D’après une source interne citée par "The Hollywood Reporter", les officiels chinois auraient réclamé plus d’une minute de coupes incluant les scènes où le personnage interprété par Rami Malek embrasse ses partenaires masculins, Allen Leech et Aaron McCusker qui interprètent respectivement Paul Prenter, l’assistant du chanteur, et Jim Hutton, le dernier amour de sa vie.