Pas de retraite pour AC/DC : le groupe australien dévoile "Shot in the dark", son nouveau single COLUMBIA

INCREVABLES – Six ans après leur dernier album et une série de drames personnels qui ont failli mettre un terme à leur carrière, les rockeurs australiens d’AC/DC reviennent avec un nouveau single, "Shot in the dark", prélude à la sortie de "Power up", leur 17e album depuis 1973.

Une icône du rock s’en va, une autre fait son retour. Au lendemain de la mort du guitariste américain Eddie Van Halen, emporté par un cancer à l’âge de 65 ans, son confrère australien Angus Young, 65 printemps lui aussi, s’apprête à reprendre du service avec AC/DC. Le groupe formé en 1973 à Sydney a dévoilé ce mercredi "Shot In The Dark", le premier extrait de "Power Up", son 17e album studio à paraître le 13 novembre prochain chez Sony/Columbia. Riff bluesy, batterie puissante et refrain fédérateur… Les fans retrouveront la signature sonore qui a fait le succès des auteurs de "Back in Black", "Highway to Hell" et autre "Whole Lotta Rosie", avec des ventes estimées à plus de 200 millions d’exemplaires à travers le monde. Si la formule musicale a peu changé, le groupe a connu quelques soubresauts internes depuis la sortie en 2014 de l’album Rock or bust, période marquée par les déboires judiciaires de Phil Rudd, son batteur historique.

Soupçonné d’être en possession de drogues et d’avoir engagé un tueur à gages pour tuer deux personnes, le musicien avait été assigné à résidence dans l’attente de son procès. Ne pouvant participer à la tournée mondiale de ses vieux partenaires, même s'il sera finalement innocenté des charges les plus graves, il sera remplacé sur scène par l’un de ses prédécesseurs, le Britannique Chris Slade. Un nouveau coup de théâtre survient courant 2016. Chanteur d’AC/DC depuis 1980, le chanteur Brian Johnson, alors âgé de 69 ans, est contraint de quitter le groupe en pleine tournée sur ordre de son médecin en raison de graves problèmes d’audition pouvant entraîner une surdité irréversible. Il sera remplacé pendant plusieurs mois par Axl Rose, le leader de Guns N’Roses. Le plus triste était à venir puisque Malcolm Young, le frère d’Angus, guitariste rythmique et fondateur du groupe, décédait le 18 novembre 2017 à l’âge de 64 ans. Souffrant de démence depuis plusieurs années, et victime d’un AVC en 2014, il n’avait pu participer à l’enregistrement de Rock or Bust, laissant sa place en studio et sur scène à son neveu Stevie. Le bassiste Cliff Williams ayant annoncé depuis plusieurs mois sa décision de prendre sa retraite à l’issue de la tournée, Angus Young se retrouvait alors seul maître à bord d’un navire au futur incertain.

Des riffs de Malcom Young, malgré tout

Mais surprise, à l’été 2018, la rumeur d’un retour d’AC/DC en studio prend de l’ampleur, à la faveur d’une poignée de clichés "volés", pris à l’extérieur des Warehouse Studios de Vancouver. Non seulement le groupe est toujours actif. Mais Brian Johnson, Cliff Williams et Phil Rudd semblent avoir rejoint Angus et Stevie Young. C'est finalement le 30 septembre dernier que le compte Twitter du groupe confirme le line-up 2020 d’AC/DC et la sortie prochaine de Power Up, un disque produit par Brendan O’Brien sur lequel figureraient des riffs du défunt Malcolm Young. Histoire d’écrire un peu plus la légende d'un groupe qui, comme beaucoup d'autres, rêve désormais de retrouver la scène...

Jérôme Vermelin