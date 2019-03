Chabat et Darmon vont-ils de nouveau danser La Carioca à Cannes ?

La question se pose sérieusement. Afin de célébrer le quart de siècle de l’œuvre de Chabat, Lauby et Farrugia, dans laquelle les personnages de Gérard Darmon et Alain Chabat dansent la carioca à Cannes, la scène pourrait bien se reproduire "pour de vrai" entre le 14 et le 25 mai prochain dans la cité azuréenne.