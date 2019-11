"Pavarotti" : cinq facettes méconnues du "ténor du peuple"

Trois ans après s'être attaqué aux Beatles dans "Eight Days A Week", Ron Howard sort ce mercredi un documentaire-événement sur l’homme qui a démocratisé l’opéra : "Pavarotti". Le réalisateur américain oscarisé pour "De l’ombre à la lumière" en 2005, dresse un sublime portrait de Luciano Pavarotti grâce à des archives inédites, de nombreux témoignages de proches, des interventions de VIP comme celle de Bono (groupe U2) et des extraits de ses concerts les plus emblématiques.

Filmé dans son intimité avant sa disparition en 2007, le maestro se livre en toute transparence sur son parcours de vie semé de joies et de peines à l’image d’une histoire d’opéra. Au cinéma dans 150 salles (Du 6 au 10 novembre), le dernier documentaire de Ron Howard est un touchant hommage à la personnalité hors du commun du "ténor du peuple". A cette occasion, la seconde épouse du ténor - Nicoletta Mantovani. - a répondu à nos questions.