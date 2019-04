Pays-Bas : des millions de tulipes en fleur au parc de Keukenhof

Autant de couleurs que de fleurs, c'est ce qu'offre le spectacle époustouflant de fleurs au parc de Keukenhof, à Amsterdam. Des millions de tulipes fleurissent sur un terrain de 24 hectares. Le plus grand parc floral du monde, mais aussi le plus éphémère, enivre de son parfum et émerveille les touristes de passage. Chaque bulbe de fleur est planté à la main . Dans ce parc, 40 jardiniers veillent sur les fleurs tout au long de l'année.



