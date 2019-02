Pédophilie dans l'Église : "Grâce à Dieu" de François Ozon autorisé par la justice à sortir en salles mercredi

Me Mercinier dit "regretter amèrement cette décision, non seulement dans l'intérêt du père Preynat, mais plus largement dans l'intérêt général". "Présenter durant deux heures comme coupable un homme qui n'a pas encore été jugé comme tel constitue une atteinte à la présomption d'innocence que ne saurait évidemment pas faire disparaître le fait d'écrire ensuite le contraire durant deux secondes", a-t-il dit. L'un des avocats du producteur et du distributeur du film s'est quant à lui "réjoui" de cette "décision très bien motivée" qui "reconnaît que le film - avec les avertissements qui l'accompagnent - ne justifient pas les mesures demandées qui menaçaient sa sortie".





Me Frédéric Doyez, avocat lyonnais du père Preynat, a quant à lui précisé à l'AFP que lui et son confrère allaient faire appel de la décision, mais que cela n'empêcherait pas le film de sortir. "C'est une question de principe", a-t-il affirmé, jugeant que "c'est la porte ouverte au parasitage de l'action judiciaire" par des films. En attendant, une autre audience était prévue ce lundi à Lyon. Une ex-membre du diocèse de Lyon, Régine Maire, représentée sous son nom dans le film, a en effet assigné François Ozon pour qu'il retire son nom du film.