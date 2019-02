PODCAST - Audrey Dana : "Si je n’ai pas un bon roman en cours, ça veut dire que je suis trop speed !"

"Elles m’ont écrit une lettre magnifique", se souvient la comédienne. "Et je les ai d’abord appelées pour dire non ! Sans doute parce que je ne me sentais pas légitime. Je crois que ça se lit entre les lignes dans mon livre. J’avais un père passionné par la langue française, une grand sœur qui passait sa vie à lire alors que moi c’est tout ce qui me désintéressait !".





Aujourd’hui, pas question pour cette maman de deux garçons de vivre sans les livres. "Il y a des gens qui ne lisent pas donc on ne peut être en manque de quelque chose qu’on ne fait pas", observe-t-elle. "Moi si je n’ai pas un bon roman en cours, ou un livre sur un sujet qui m’intéresse sur ma table de chevet, ce n’est jamais bon signe. Ça veut dire que je suis trop speed, que je fais trop de chose et qu’il est vraiment temps que je me calme ! (rires)".