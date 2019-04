Grégoire Delacourt : "Les crimes pédophiles sont des épines dans nos cœurs et dans la peau des enfants"

Dans cet épisode, je pars à la rencontre de l’écrivain Grégoire Delacourt. Pendant près de deux décennies, cet ancien publicitaire a loué ses talents aux plus grandes marques avant d’écrire son premier roman, "L’écrivain de la famille", à l’âge de 50 ans. Depuis le succès en 2011 de "La liste de mes envies", adapté au cinéma avec Mathilde Seigner et Marc Lavoine, il revient en librairie à intervalles réguliers. Il y a eu "La première chose qu’on regarde", "Danser au bord de l’abîme" et "La femme qui ne vieillissait pas".





"Mon père", qui vient de paraître chez Jean-Claude Lattès, est l’un de ses romans les plus courts. L’un des plus violents aussi. C’est un huis clos étouffant dans lequel un homme est confronté au prêtre qu’il accuse d’avoir abusé de son petit garçon. De ce sujet en prise directe avec l’actualité, Grégoire Delacourt a su éviter tous les écueils pour livrer une fiction à la fois intime et universelle…