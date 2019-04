PODCAST – Bernard Minier : "Lorsque vous êtes le nez collé à votre écran, vous n’êtes pas en train de regarder le monde"

"Mon roman parle d’intelligence artificielle et de nouvelles technologies. Or aujourd’hui, c’est un match qui se joue entre les Etats-Unis et la Chine qui a pris de l’avance puisqu’elle dépose plus de brevet, elle a plus de chercheurs, plus d’ingénieurs. J’aurais pu situer mon intrigue à Shanghai mais c’est une ville très moderne. Il n’y a plus énormément de vieux quartiers. Hong Kong, c’est à la fois très moderne et très délabré. Il y a des gratte-ciels dont on se demande comment ils tiennent debout, de véritables ruches noires de monde. Ça me paraissait un bon décor de roman noir. Sur place, j’ai très peu fréquenté les sites touristiques comme le Pic, cette montagne qui domine toute la ville. Ce qui m’intéressait, c’était justement les endroits où les touristes ne vont pas et où vivent les Hongkongais."