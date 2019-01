PODCAST - Cécile Pivot : "Enfant, j'ai eu l'impression d'apprendre à vivre avec les livres"

"J'ai toujours voulu être écrivain", reconnaît Cécile Pivot, tout en avouant s'être mise à l’écriture sur le tard, à l’approche de la cinquantaine, après avoir quitté de son plein gré la rédaction qui l’employait. "Au début, je me suis sentie complètement démunie", avoue-t-elle. "Je me demandais ce que j’allais faire de ma vie. Pendant un an, je n’étais pas bien. Et puis à moment j’ai eu un déclic. J’ai commencé à écrire. Et ça m’a sauvé."