PODCAST - Nicolas Mathieu : "Les livres m’ont aidé à déconstruire mes complexes sociaux"

Et si, à l’heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps de lire un livre était un acte de résistance ? "Les Gens qui lisent sont plus heureux", c’est un podcast consacré à la passion de la lecture, sous toutes ses formes, sans préjugé. A chaque épisode, je pars à la rencontre d’une personnalité qui partage avec nous sa passion des livres. Et bien plus encore !





Dans cet épisode, mon invité est l'écrivain Nicolas Mathieu. Le 7 novembre dernier, ce Lorrain de naissance s'est vu remettre le prix Goncourt 2018 pour son deuxième roman, "Leurs enfants après eux" (Actes Sud). Une fresque intime qui puise dans ses souvenirs de jeunesse, dans les années 1990, dans une région sinistrée par la désindustrialisation.





Ses héros, ce sont Anthony, Steph et Hacine, trois ados qu’on va suivre durant quatre étés, entre amour et violence, du triomphe de "Smells Like Teen Spirit" de Nirvana à celui de l’équipe de France de Zinédine Zidane. Avant de décrocher la plus prestigieuse des récompenses littéraires, ce roman puissant avait déjà séduit de nombreux lecteurs. Par sa fibre sociale, son mélange de tendresse et de sensualité aussi.